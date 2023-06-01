NY株式4日（NY時間13:15）（日本時間02:15） ダウ平均51495.62（+808.55+1.60%） ナスダック26842.30（-11.67-0.04%） CME日経平均先物67505（大証終比：-135-0.20%） 欧州株式4日終値 英FT100 10360.32（+28.02+0.27%） 独DAX 24944.95（+149.01+0.60%） 仏CAC40 8244.29（+93.87+1.15%） 米国債利回り 2年債 4.045（-0.037） 10年債 4.467（-0.028） 30年債 4.972（