その後、ユーロドルは１．１６ドル台前半での推移が続いている。全体的には様子見の雰囲気が広がっており、次の展開待ち。明日は米雇用統計が発表され、強い数字であればＦＲＢの年内利上げ期待からドル高が強まり、ユーロドルは１．１５ドルを目指す可能性も指摘されている。 一方、ユーロ関連のイベントとしては来週木曜日のＥＣＢ理事会が最重要視されている。利上げが確実視されており、確率はほぼ１