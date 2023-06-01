全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ディアナ シナイジェル] 0 - 2 [マジャ チワリンスカ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第12日がフランス パリで行われ、女子シングルス準決勝で、第25シードのディアナ シナイジェルとマジャ チワリンスカが対戦した。 第1セットはマジャ チワリンスカが7-6