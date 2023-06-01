新たに開発したマウスの頭部専用のPET装置＝5月、東京都千代田区生きたマウスの脳を、従来の陽電子放射断層撮影（PET）では観察できなかった0.5ミリの細かい構造まで可視化できる新技術を開発したと、量子科学技術研究開発機構のチームが4日付の米科学誌に発表した。脳の働きや病気の進行をより正確に捉えられるようになり、医療用のPET装置に応用すれば、がんや認知症を早期に発見できる可能性があるとしている。PETはがんや