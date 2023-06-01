北海道・室蘭警察署は2026年6月4日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、札幌市手稲区に住むアルバイト従業員の男（25）を再逮捕しました。男は2025年12月3日と12月10日、メッセージアプリを使用して、北海道旭川市居住の10代前半の少女に対し、わいせつな画像を撮影させた上、画像を送信させ、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。男は2026年5月5日と5月26日にそれぞれ脅迫と北海道青少年健全育成条例違反の疑