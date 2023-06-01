5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の6万7520円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては49.31円高。出来高は1万1168枚となっている。 TOPIX先物期近は3977ポイントと前日比24.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.15ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6