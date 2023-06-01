6月1日から4日にかけて、西日本各地で「梅雨入り」となりました。東日本も次第に梅雨らしくなるでしょう。この先1か月の雨量は、太平洋側を中心に平年より多くなる可能性があります。一方、奄美・沖縄では6月下旬頃から夏空が広がるようになり、梅雨明けとなる可能性があります。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】期間の前半（〜6月19日頃）は、天気は数日の周期で変化し、例年よりも曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半