4日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）では、オープニングトークでナイナイ2人の“スケジュール”を紙orデータで共有するかについて白熱した議論が展開された。【密着ショット】スケジュール共有をめぐり…なんともいえない表情の岡村若手芸人たちはGoogleなど用いて、データでスケジュールを共有していることが話題になると、ナイナイの2人はいまだに紙でスケジュールを