NY株式4日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均51546.49（+859.42+1.70%） ナスダック26789.07（-64.90-0.24%） CME日経平均先物67270（大証終比：-370-0.55%） 欧州株式4日GMT16:06 英FT100 10360.32（+28.02+0.27%） 独DAX 24944.95（+149.01+0.60%） 仏CAC40 8244.29（+93.87+1.15%） 米国債利回り 2年債 4.043（-0.039） 10年債 4.463（-0.032） 30年債 4.9