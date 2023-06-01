ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、ア・リーグの5月の月間最優秀新人に選ばれた。打率・244、8本塁打、18打点で、日本選手では24年3、4月に受賞したカブスの今永以来で通算9人目となった。5月30日に右太腿裏の肉離れで負傷者リスト入り。復帰まで4〜6週間の見込みとなっている。月間MVPのナ・リーグの投手部門は、4勝、防御率0・00のフィリーズ・サンチェスが選出された。