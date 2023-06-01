◇ア・リーグホワイトソックス8―0ツインズ（2026年6月3日ミネアポリス）ホワイトソックスの西田は2戦ぶりの出場で無安打に終わった。連続試合安打は3で途切れたものの、4回の第2打席は鋭い当たりの中飛で「真っすぐ一本に絞って、しっかり振れた。内容は良かったので、続けていきたい」と収穫を強調した。4―0の6回は遊ゴロで全力疾走。ファンブルと悪送球を誘って二塁へ進み、次打者の二塁打で生還した。チームの連