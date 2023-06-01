◇インターリーグ カブス4―5アスレチックス （2026年6月3日シカゴ）長いトンネルを抜けた。カブスの鈴木が今季ワーストだった連続ノーアーチを22試合、92打席で止める8号ソロを放った。0―2の2回。カウント3―1から左腕スプリングスの高め91・6マイル（約147キロ）直球を左中間席に叩き込み「しっかりスイングできるカウントに整えられて、一発で仕留められた」。5月8日のレンジャーズ戦以来の一発。「少し時間がかかっ