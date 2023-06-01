◇インターリーグブルージェイズ3―7ブレーブス （2026年6月3日アトランタ）ブルージェイズの岡本は2試合連続安打をマークした。4回2死からホームズの94・3マイル（約152キロ）直球を振り抜くと、打球は左前へ。「1本出たのは良かった」と喜んだ。6回は内角のスライダーを捉え、鋭い当たりの三直。前日に複数安打を記録するなど、やや打撃の調子が上向いてきた様子。一方でチームは4連敗を喫し、「明日勝てるように