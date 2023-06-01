◇ア・リーグレッドソックス8―1オリオールズ （2026年6月3日ボストン）レッドソックスの吉田が3試合連続スタメン出場し、2試合ぶりの安打をマークした。3―0の3回2死一塁で右腕バシットの高めカーブを詰まりながらも中前に運んだ。得点にはつながらなかったが好機を演出。5回無死二塁では冷静に四球を選び、続くギャスパーの三塁打で生還した。先発全員15安打8得点で快勝し、チャド・トレーシー暫定監督は「得点を重