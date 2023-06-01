大リーグは7月14日（日本時間15日）にフィラデルフィアで開催されるオールスター戦の先発野手を対象にしたファン投票を開始した。ナ・リーグはドジャース・大谷がDH、カブス・鈴木が外野手で候補入り。ア・リーグはホワイトソックス・村上が一塁手、ブルージェイズ・岡本が三塁手で候補となった。選出されれば大谷は6年連続6度目で、鈴木、村上、岡本は初めてとなる。投票は2段階で行われ、今月25日（同26日）までの1次投