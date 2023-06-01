◇ナ・リーグドジャース7―0ダイヤモンドバックス （2026年6月3日フェニックス）血染めの力投だ。ドジャースの大谷翔平投手（31）は3日（日本時間4日）、ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回2安打無失点。中指の第1関節から出血するアクシデントの中、6三振を奪い今季6勝目を挙げた。規定投球回に1イニング足りないものの、防御率は驚異の0.74。打っては3安打2四球の4試合連続マルチ安打で、打率.