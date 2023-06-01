◇サッカー日本代表、メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月3日）11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は3日（日本時間4日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで初練習した。主将のMF遠藤は練習場に姿を見せず、ホテルで別調整となった。先月31日のアイスランド戦で左足甲の負傷から3カ月半ぶりに復帰したものの、違和感を覚えて前半限りで交代。2日にモンテレイの宿舎に到着した際は左足を引きずるような足取りで