11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は3日（日本時間4日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで初練習した。ジョーカー候補のFW塩貝健人（21）は人気漫画「スラムダンク」の宮城リョータをイメージしたW杯仕様の勝負ヘアで登場。ゲーム形式では鋭いシュートを連発し好調をアピールした。国際Aマッチ12分の出場でW杯メンバー入りしたシンデレラボーイ。チームの優勝とさらなる成り上がりを引き寄せる活躍を誓った。誰