◇サッカー日本代表、メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月3日）11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は3日（日本時間4日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで初練習した。堂安はシーズンの後半にクラブでの出番がやや減り、試合に“飢えた”気持ちだという。自身2度目のW杯へ「（気持ちを）上げていくというよりも、僕と長友さんは抑える方が近いんじゃないかな」と高いモチベーションで周囲を引っ張るベテラン