◇サッカー日本代表、メキシコ・モンテレイ合宿（2026年6月3日）11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は3日（日本時間4日）、事前合宿地メキシコ・モンテレイで初練習した。後藤が願い通りの舞台で21歳の誕生日を迎えた。代表未招集だった1年前から、W杯メンバーに選ばれたら代表活動期間中に誕生日を迎えるイメージを膨らませていたという最年少FW。「代表で祝ってもらえるというのはめったにないこと。それがW杯