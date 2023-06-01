【ニューヨーク＝山本貴徳】米放送局ＣＢＳで、報道の独立性を巡る社内対立が表面化している。トランプ大統領に近いとされる新経営陣の下、看板報道番組を担当する著名ジャーナリストの解雇や番組終了、出演者の離脱が相次いでいる。米紙ニューヨーク・タイムズによると、看板報道番組「６０ミニッツ」の記者を務めていたスコット・ペリー氏（６８）が２日、解雇された。ペリー氏はＣＢＳに３７年間在籍し、「ＣＢＳイブニング