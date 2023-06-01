6勝無敗4完封と快投を続ける阪神左腕・高橋が5日の楽天戦（甲子園）で甲子園で今季初先発する。「特に変わりはないけど、応援を力にして試合を作れるように頑張りたい。気持ちもいつも引き締まってます」これまで縁がなかった今年の登場曲もいよいよお披露目。登板時は松任谷由実の「優しさに包まれたなら」だが、もちろんマウンドでは厳しい投球を決意。打席では「聞いたことないと思う」という岩崎プロデュースによるアイ