◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）必死だった。打席に入った阪神・嶋村は、聖地・甲子園の大声援も聞こえないくらい集中力を研ぎ澄ませていた。「（スイングは）あまり覚えていないです」。難敵右腕・平良から、この試合唯一の適時打を放ち、バットで存在感を示した。「いいピッチャーどうこうというよりは数少ない打席。がむしゃらに食らいついていった結果」3点劣勢で迎えた5回2死二塁。1ストライクから外