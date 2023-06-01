５月３１日、烏梁素海の景色。（ドローンから、バヤンノール＝新華社記者／李志鵬）【新華社バヤンノール6月4日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド前旗の淡水湖、烏梁素海（ウランスハイ）は、黄河が北に大きく「几」字形に湾曲する最北端に位置し「塞外（万里の長城以北）の真珠」と呼ばれる。ここ数年は地元政府が多様な措置を講じて湖周辺の水質や生態環境の改善を進めている。黄河からの補水を活用するほか、各種