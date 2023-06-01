◇ファーム・リーグ阪神5―4ソフトバンク（2026年6月4日SGL）阪神・小幡は出場選手登録を抹消され、ファームに合流した。前日3日西武戦の7回2死二、三塁から遊ゴロをお手玉。一塁にも悪送球をする「ダブルエラー」で2失点を呼び、試合後は「（先発の）大竹さんに申し訳ないことをした。チームにもすごく迷惑をかけた」と話していた。ファーム・リーグのソフトバンク戦（SGL）では8回2死一、二塁から四球を選んだ佐野に