◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神・森下は、まさかの2併殺で攻撃のリズムを生めなかった。初回1死一塁では、平良が初球に投じた低めの153キロツーシームを引っ掛けて三ゴロ併殺打。1―4の6回無死一塁でも、カウント1―1からの3球目の151キロツーシームを打たされ、遊ゴロ併殺に倒れた。これで今季は、リーグワーストの11併殺打に。打率も.281に降下し「（平良は）いいピッチャーでした」と、淡々と振り