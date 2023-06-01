◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神・木下が2番手で5回から登板し、3者凡退に封じ込めた。「いつもより慎重にいったけど、まあ悪くなかったと思います」7日の楽天戦（甲子園）での先発が見込まれていたが、中継ぎとして起用されたため、先発ローテは再び変更。9日ソフトバンク戦での先発が濃厚だった才木は、7日楽天戦（同）に回ることが有力となった。左右のエース格投手となる高橋、村上とともに、楽天