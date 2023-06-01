◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）▼相手を称える平良投手も力強く、攻略がなかなか難しい投手だった。守備陣も素晴らしかった。▼先手を取りたい？（先に点を取られても展開が）動くこともあるし、動かないこともある。これはレギュラーシーズン全てで見なければいけない。今日は負けたけど、また明日から新しいゲームがある。キチッと切り替えてやらなければいけない。