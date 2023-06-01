◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神・元山が打線テコ入れのために、小幡との入れ替わりで昇格。古巣が相手で燃えていたが、7回2死からの代打では平良に対し、遊ゴロに倒れた。「ちょっと意識があったんで、打席で力んでしまった」と唇を噛んだ。残りの交流戦に向けても「みんなに少なからず、情報は提供できることはあると思うので、何か役に立てれば。ベンチを盛り上げられるように声でも貢献したい」と、