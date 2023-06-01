◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）8回に4番手で登板した阪神・工藤が、1死から対戦したネビンの打席で161キロを計測した。2ストライクから投じた外角直球は、判定こそボールながら、スコアボードには「161」の数字が光った。「（ビジョンを）見てなかった。歓声が聞こえたので、球速が出たのかなと思いました。試合中なので、あんまり気にしなかった」球団日本人では20年藤浪の162キロに次ぐスピードで、球