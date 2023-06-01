◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神は4日の西武戦に2―4で敗れ、交流戦開幕からの甲子園開催試合では5戦全敗を喫した。西武戦は昨年から5連敗。得点力不足にあえぐ打線の苦境が、ついに主砲の佐藤輝明内野手（27）まで波及。3打数無安打で連続試合安打が14で止まった。近畿地方が梅雨入りしたこの日、猛虎打線もジメジメとした停滞から抜け出せずにいる。3位巨人に1差に迫られた。代打・坂本が三振に倒れ、