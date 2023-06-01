◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）【能見篤史視点】初回、1死一塁で森下が初球153キロの低めツーシームを三ゴロ併殺。相手先発・平良の立ち上がりを攻略できず、結果的に乗せてしまうことになったのかもしれない。ただ、“たった1球でチェンジじゃないか”や、“もっと好球必打をしないといけない”など、責任追及をするつもりはさらさらない。森下はクリーンアップを打つ中心選手の一人だし、狙い球がきた