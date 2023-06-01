きょうのユーロドルは、ＮＹ時間にかけてドル安が優勢となり１．１６ドル台半ばに上昇していたものの、ＮＹ時間に入って１．１６ドル台前半に伸び悩む展開。ただ、全体的に動きが止まっており、様子見の雰囲気が強まっている。一方、ユーロ円は円安が継続しており１８６円台に一時上昇。膠着感が強まっているものの上昇トレンドは維持している。 次の展開待ちのユーロドルだが、アナリストは「中東紛争が