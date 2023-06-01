５月３１日、成果発表会で歌を披露する天津市東麗区の麗沢小学校「天歌」合唱団のメンバーら。（天津＝新華社配信）【新華社天津6月4日】中国天津市で5月31日夜、第7回「天津好童声」子ども歌唱コンクールの授賞式と成果発表会が開かれ、多くの市民や観光客の注目を集めた。今回のコンクールは市内から約千人の子どもたちが参加し、計763件の応募があった。動画による予選を通過した128作品が会場で行われた決勝に進み、各部門