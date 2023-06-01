畑で収穫した野菜を「潮汐市場」で売る農家の人。（５月１２日撮影、九江＝新華社記者／万象）【新華社南昌6月4日】中国江西省九江市柴桑区の朝。「潮汐市場」は野菜を売り買いする人たちでにぎわっていた。住民は遠くまで行かなくとも家の近くで旬の野菜を買うことができ、農家の人たちも場所代を払うことなく、収穫したばかりの野菜を販売できる。毎朝6時から8時、静かな通りはにぎやかな朝市に変わる。野菜農家の許宝珍（き