プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジの香味野菜あんかけ」 「セロリと蒸し鶏の和え物」 「牛肉のお吸い物」 の全3品。 シンプルでほっこりするメインにヘルシーな副菜、食べ応えのある汁物の和食の献立です。【主菜】アジの香味野菜あんかけ カリッと焼いたアジに優しいお味のあんをからめて仕上げます。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：155Kcal レシピ制作：料理家