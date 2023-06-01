がんの画像診断などに使われる陽電子放射断層撮影（ＰＥＴ）の分解能（画像の細かさ）をほぼ極限まで高める新技術を開発したと、量子科学技術研究開発機構の研究グループが発表した。マウスの小さな脳も細かく観察でき、創薬研究の効率化につながると期待される。学術誌ジャーナル・オブ・ニュークリア・メディシンに５日、論文が掲載される。ＰＥＴは、特定の細胞や組織に集まりやすい性質の放射性薬剤を体内に入れ、発生する