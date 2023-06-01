中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月4日】中国商務部の何詠前（か・えいぜん）報道官は4日の記者会見で、米国がいわゆる「強制労働」のある国・地域に追加関税を課すとしていることについて、中国はあらゆる形の一方的制限措置に反対すると表明した。何氏は次のように述べた。米301条調査について、中国の立場は一貫している。「強制労働」を理由に中国に対して実施される一連の貿易制限措置を含め、中国は