３日、トルコのイスタンブール・エキスポセンターで、山東省臨沂市に本社を置く中国建設機械大手、山東臨工工程機械（山東臨工）のブースを見学する来場者。（イスタンブール＝新華社記者／劉磊）【新華社イスタンブール6月4日】トルコのイスタンブール・エキスポセンターで3日、第18回国際建設機械・技術・機器展示会が開幕した。複数の中国企業が新エネルギー建設機械を出展し、多くの来場者の注目を集めている。会期は6日まで