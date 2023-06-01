サッカーＷ杯北中米大会は６月１１日（日本時間１２日）に開幕。日本代表は１次リーグＦ組の初戦でオランダと１４日（日本時間１５日）に戦う。オランダ代表のＧＫバート・フェルブルッヘン（２３）＝ブライトン＝がこのほど英ブライトンで取材に応じた。負傷で無念の選外となった三笘薫の同僚が、初のＷ杯を迎える心境、オランダ代表の歴史に足りないＷ杯優勝への思いなどを語った。（取材・構成＝英通信員・森昌利）×