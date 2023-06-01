【ワイルドライガー ジンオウ】 【ワイルドライガー ゴクオウ】 2027年1月下旬 発売予定 価格：各7,700円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ジンオウ」を2027年1月下旬に発売する。価格は7,700円 また、タカラトミーモール含む「