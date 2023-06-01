中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月4日】中国商務部の何詠前（か・えいぜん）報道官は4日の記者会見で、米商務省が「規制の抜け穴をふさぐ」と称して半導体の輸出規制を強化したとの報道に関し、米国による輸出規制の乱用は、世界の半導体産業チェーンとサプライチェーン（供給網）の安定に深刻な打撃を与えていると批判した。何氏は次のように述べた。米国は近年、国家安全保障を理由に輸出規制を乱用し