４日、バチェレ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京6月4日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は4日、次期国連事務総長候補であるチリのバチェレ元大統領と北京で会談した。４日、バチェレ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）