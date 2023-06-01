４日午後９時１０分頃、北海道千歳市信濃の路上で、通行人から「包丁を持った男がいる」と１１９番があった。市消防本部によると、２０〜３０歳代とみられる女性が刃物で襲われ、心肺停止の状態で病院に搬送された。道警千歳署は外国籍とみられる男の身柄を確保し、殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。消防によると女性のほかに、近くにいた２０〜３０歳代とみられる男性２人もけがをして病院に搬送されたが、命に別条はないという