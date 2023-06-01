高級セレクトショップがリユース事業に参入。若年層との接点を増やします。「ルイ・ヴィトン」のバッグや「フェンディ」のジャケットなど、東京・銀座の高級セレクトショップ「バーニーズ」が新たに設けた「チェルシービンテージルーム」。その名の通り、商品は全てビンテージやユーズドアイテムです。バーニーズ ジャパンペニー・ルオ社長：このビンテージ・ユーズド事業を拡大することにより、さらに深い接点・関わりを若年層