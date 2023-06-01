【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は4日、昨年6月の米イスラエルによるイラン攻撃以降、イランが貯蔵する高濃縮ウランの査察ができていないとして「懸念」を表明する報告書をまとめた。IAEAは、イランが保有する核物質に関する知識の継続性が失われたとし「緊急に対処する必要がある」と指摘した。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉で、核問題は焦点の一つ。IAEAは高濃縮ウランの貯蔵量把握のため早期の査察再開を求