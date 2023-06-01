NY株式4日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均51492.18（+805.11+1.59%） ナスダック26727.96（-126.01-0.47%） CME日経平均先物67085（大証終比：-555-0.83%） 欧州株式4日GMT15:03 英FT100 10334.67（+2.37+0.02%） 独DAX 24890.97（+95.03+0.38%） 仏CAC40 8215.62（+65.20+0.80%） 米国債利回り 2年債 4.039（-0.043） 10年債 4.461（-0.034） 30年債 4.97