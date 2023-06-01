２日、中関村国際イノベーションセンターで、デジタルスクリーンを体験する世界市長対話の参加者。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京6月4日】中国北京市で2、3両日、国際交流イベント「2026世界市長対話・北京」が開かれた。今年は「未来の観光・スマート技術による都市振興」をテーマに56カ国・地域、73都市の代表が参加。AI（人工知能）などの技術が都市の観光にもたらす新たなチャンスと課題などを巡り、都市観光のデ