４日、中国空間技術研究院を訪れたトンルン氏一行。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京6月4日】中国を国賓として訪問しているラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席は4日午後、中国空間技術研究院を訪れた。同研究院は中国の宇宙空間技術研究の主要機関で、有人宇宙飛行、深宇宙探査、ナビゲーション、通信、リモートセンシング、宇宙空間科学技術実験など幅広い分野を網羅している。