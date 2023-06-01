映画人が映画のプロ目線で厳密に選定する映画賞「日本映画批評家大賞」の授賞式が１日に都内で行われ、岸井ゆきの（３４）が主演女優賞を受賞した。２０１６年、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」で主人公・信繁の３人目の妻・たか役で大河に初出演し、映画、ドラマに幅広く活躍する演技派。１５０・５ｃｍで、この日はフロント部分がシアー（透け感）があり、横を向いたらインパクトのあるノースリーブの黒いパンツドレスで登壇。